Dopo la gaffe, Guzzini sostituito in Confindustria Macerata. Ma i social non perdonano (Di sabato 19 dicembre 2020) L'imprenditore era finito nella bufera per una frase irrispettosa nei confronti delle vittime della pandemia. Striscione ingiurioso nei suoi confronti in città Leggi su tg.la7 (Di sabato 19 dicembre 2020) L'imprenditore era finito nella bufera per una frase irrispettosa nei confronti delle vittime della pandemia. Striscione ingiurioso nei suoi confronti in città

LaStampaTV : VIDEO | La gaffe del presentatore BBC, sbadiglia in diretta dopo un servizio ed esclama: 'Oh, beccato' - angiuoniluigi : RT @fanpage: #TheVoiceSenior, la figlia di Sergio Endrigo si sfoga contro la RAI dopo la clamorosa gaffe - fanpage : #TheVoiceSenior, la figlia di Sergio Endrigo si sfoga contro la RAI dopo la clamorosa gaffe - Group8g : @Eterno_M_ @marco94820434 @SkyTG24 Altro business in arrivò .. dopo il business delle mascherine dei reagenti dei t… - paoloigna1 : RT @effetronky: @Tecnetio @davidguarnieri1 @CleliaMussari @RuggMarzia @paoloigna1 @IlMattinoFoggia @tommasobenocci @giampiero661MJ @micioga… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo gaffe La gaffe del presentatore BBC, sbadiglia in diretta dopo un servizio ed esclama: 'Oh, beccato' Video - La Stampa Sampdoria, Ferrero ci ricasca: dopo Thohir punzecchia anche Zhang

GENOVA - L'Inter e i suoi presidenti stranieri decisamente non ispirano battute felici a Massimo Ferrero. Dopo Erick Thohir anni fa, tocca infatti adesso a Steven Zhang finire nel mirino della dialett ...

Bruno Vespa, chi è Francesco Barberini il tredicenne che ha corretto la sua gaffe sui pipistrelli

Famoso lo era già, da domenica 20 dicembre il suo volto spopola sul web dopo che durante la puntata di "Da noi a ruota libera" ...

GENOVA - L'Inter e i suoi presidenti stranieri decisamente non ispirano battute felici a Massimo Ferrero. Dopo Erick Thohir anni fa, tocca infatti adesso a Steven Zhang finire nel mirino della dialett ...Famoso lo era già, da domenica 20 dicembre il suo volto spopola sul web dopo che durante la puntata di "Da noi a ruota libera" ...