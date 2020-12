Cous cous di verdure (Di sabato 19 dicembre 2020) Il è un’ottima idea per i pranzi o le cene estive. Quando fa caldo e non si ha voglia di cucinare o di mangiare cibi troppo pesanti. La ricetta è facile e veloce da preparare e sicuramente molto comoda. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 200 g di cous cous 200 ml di acqua 1 zucchina media 1 melanzana media 1/2 peperone grande 1/2 cipolla piccola 15 olive spagnole (o di Gaeta) 15 olive verdi 2 pomodori per insalata 1 spicchio d’aglio Sale fino q.b. Curcuma (Facoltativa) Curry (Facoltativo) 4-5 cucchiai di olio evo Per preparare il iniziamo preparando le verdure: lavate e tagliate le zucchine, le cipolle, i peperoni e le melanzane, poi asciugatele. In una padella abbastanza capiente mettete un filo di olio extravergine di oliva e uno ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 19 dicembre 2020) Il è un’ottima idea per i pranzi o le cene estive. Quando fa caldo e non si ha voglia di cucinare o di mangiare cibi troppo pesanti. La ricetta è facile e veloce da preparare e sicuramente molto comoda. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 200 g di200 ml di acqua 1 zucchina media 1 melanzana media 1/2 peperone grande 1/2 cipolla piccola 15 olive spagnole (o di Gaeta) 15 olive verdi 2 pomodori per insalata 1 spicchio d’aglio Sale fino q.b. Curcuma (Facoltativa) Curry (Facoltativo) 4-5 cucchiai di olio evo Per preparare il iniziamo preparando le: lavate e tagliate le zucchine, le cipolle, i peperoni e le melanzane, poi asciugatele. In una padella abbastanza capiente mettete un filo di olio extravergine di oliva e uno ...

