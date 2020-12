Corsa allo shopping prima del lockdown a singhiozzo di Natale (Di domenica 20 dicembre 2020) La confusione prodotta dal lockdown a singhiozzo nelle vacanze natalizie è culminata ieri con l’errore pubblicato in una prima versione online della Gazzetta ufficiale dove è stato pubblicato il decreto emanato dal consiglio dei ministri. Sul sito è apparsa erroneamente la seguente dicitura: il decreto Covid sul Natale entra «in vigore» il «19/12/2021». Il lapsus è stato immediatamente corretto, il decreto è entrato in vigore ieri e terminerà il 6 gennaio. «E per un anno…liberi tutti!» ha scritto il sindaco … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 20 dicembre 2020) La confusione prodotta dalnelle vacanze natalizie è culminata ieri con l’errore pubblicato in unaversione online della Gazzetta ufficiale dove è stato pubblicato il decreto emanato dal consiglio dei ministri. Sul sito è apparsa erroneamente la seguente dicitura: il decreto Covid sulentra «in vigore» il «19/12/2021». Il lapsus è stato immediatamente corretto, il decreto è entrato in vigore ieri e terminerà il 6 gennaio. «E per un anno…liberi tutti!» ha scritto il sindaco … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

A Roma chiuse via del Corso e piazza Navona per far defluire i pedoni, a Milano code sui marciapiedi e metropolitane stracolme ...

A Roma chiuse via del Corso e piazza Navona per far defluire i pedoni, a Milano code sui marciapiedi e metropolitane stracolme ...