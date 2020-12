' Condannare Virginia Raggi a 10 mesi di reclusione' | la richiesta al processo d' appello per il sindaco di Roma sul caso Marra

(Di sabato 19 dicembre 2020)a 10di. È quanto ha chiesto il sostituto procuratore generale Emma D'Ortona ald'che vede imputata la sindaca diper falso in relazione ...

emobranco : RT @SkyTG24: Inchiesta nomine, il pg: 'Condannare Virginia Raggi a 10 mesi' - simeonestringol : RT @globalistIT: - Sfn1974 : «Condannare Virginia #Raggi a 10 mesi di reclusione»: la richiesta al processo d'appello per il sindaco di Roma sul… - globalistIT : - fanpage : Virginia Raggi. Chiesti 10 esi di reclusione: -

Ultime Notizie dalla rete : Condannare Virginia

Condannare Virginia Raggi a 10 mesi di reclusione. E’ quanto ha chiesto il sostituto procuratore generale Emma D’Ortona al processo d’Appello che vede imputata la sindaca di Roma per falso in ...Dieci mesi di reclusione. È la richiesta fatta dal sostituto procuratore generale Emma D’Ortona a carico della sindaca Virginia Raggi, nel processo d’appello a suo carico per ...