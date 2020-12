Che tempo che fa, il super ospite inguaia Antonella Clerici. La decisione di Fabio Fazio: cosa succede in Rai (Di sabato 19 dicembre 2020) George Clooney sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo Che Fa. L’attore e regista promuoverà The Midnight Sky, pellicola in cui Clooney è impegnato sia come attore protagonista sia come regista: il film sarà disponibile dal 23 dicembre su Netflix. Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo del 2016 La distanza tra le stelle (Good Morning, Midnight) scritto da Lily Brooks-Dalton. Per questa interpretazione Clooney ha perso dodici chili, finendo anche in ospedale per pancreatite. Il film è una di quelle pellicole che vengono generalmente chiamate sci-movie, in cui scienza, fantascienza, tecnologia e scenari da “fine del mondo” si mischiano con finali a sorpresa. Come si legge su SkyTg24, il film è stato girato prima della pandemia da Covid ma che involontariamente un po’ prevede uno scenario futuro nemmeno ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) George Clooney saràdia CheChe Fa. L’attore e regista promuoverà The Midnight Sky, pellicola in cui Clooney è impegnato sia come attore protagonista sia come regista: il film sarà disponibile dal 23 dicembre su Netflix. Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo del 2016 La distanza tra le stelle (Good Morning, Midnight) scritto da Lily Brooks-Dalton. Per questa interpretazione Clooney ha perso dodici chili, finendo anche in ospedale per pancreatite. Il film è una di quelle pellicole che vengono generalmente chiamate sci-movie, in cui scienza, fantascienza, tecnologia e scenari da “fine del mondo” si mischiano con finali a sorpresa. Come si legge su SkyTg24, il film è stato girato prima della pandemia da Covid ma che involontariamente un po’ prevede uno scenario futuro nemmeno ...

Ultime Notizie dalla rete : Che tempo Tre grandi esclusive a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio RAI - Radiotelevisione Italiana Sofia Goggia trionfa nella 2^ discesa in Val d'Isere

VAL D’ISERE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia trionfa nella seconda discesa libera di Val d’Isere, gara della Coppa del Mondo di ...

Amazon, in fila con i furgoni i maratoneti dell’e-commerce "Venti consegne in 60 minuti"

di Tiziana Cozzi Come nel film di Ken Loach, "Sorry we missed you", i corrieri che aspettano di caricare i pacchi Amazon da consegnare, non hanno tempo da perdere. Sguardo fisso all’orologio, qualche ...

