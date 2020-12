Cei: "A messa con autocertificazione e in una chiesa vicina" (Di sabato 19 dicembre 2020) Nelle nuove norme per le festività “non ci sono cambiamenti circa la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni: entrambe sono sempre permesse, in condizioni di sicurezza e nella piena osservanza delle norme”: a riferirlo è stata la Cei. La Conferenza Episcopale Italiana ha aggiunto che “durante i giorni di ‘zona rossa’ si consiglia ai fedeli di avere con sé un modello di autodichiarazione per velocizzare le eventuali operazioni di controllo”. I vescovi ricordano anche la Circolare del ministero dell’Interno (7 novembre 2020) che precisa che i luoghi di culto dove ci si può recare “dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini”. Leggi anche... Rosso relativo. Decreto Natale, lockdown nei festivi e prefestivi (di P. Salvatori) Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Nelle nuove norme per le festività “non ci sono cambiamenti circa la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni: entrambe sono sempre permesse, in condizioni di sicurezza e nella piena osservanza delle norme”: a riferirlo è stata la Cei. La Conferenza Episcopale Italiana ha aggiunto che “durante i giorni di ‘zona rossa’ si consiglia ai fedeli di avere con sé un modello di autodichiarazione per velocizzare le eventuali operazioni di controllo”. I vescovi ricordano anche la Circolare del ministero dell’Interno (7 novembre 2020) che precisa che i luoghi di culto dove ci si può recare “dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini”. Leggi anche... Rosso relativo. Decreto Natale, lockdown nei festivi e prefestivi (di P. Salvatori)

ChiodiDonatella : RT @riktroiani: ++ #DecretoNatale 2020, a #messa il 24 dicembre (entro le 22) con autocertificazione. La #CEI: 'non ci sono cambiamenti ci… - HuffPostItalia : Cei: 'A messa con autocertificazione e in una chiesa vicina' - Loredanataberl1 : RT @Agenzia_Ansa: #Cei: alla #Messa di #Natale con #autocertificazione nella chiesa più vicina alla propria casa. #ANSA - ViselliTania : RT @riktroiani: ++ #DecretoNatale 2020, a #messa il 24 dicembre (entro le 22) con autocertificazione. La #CEI: 'non ci sono cambiamenti ci… - Agenzia_Ansa : #Cei: alla #Messa di #Natale con #autocertificazione nella chiesa più vicina alla propria casa. #ANSA -