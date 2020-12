Bundesliga, Marcus Thuram espulso per aver sputato a un avversario (Di sabato 19 dicembre 2020) Marcus Thuram, attaccante del Borussia Mönchengladbach e figlio dell’ex Parma e Juve Lilian Thuram, si è reso protagonista di un episodio spiacevole quest’oggi durante la gara di Bundesliga contro l’Hoffenheim: ha sputato sul volto dell’avversario Stefan Posch e per questa ragione è stato espulso dall’arbitro Willenborg al minuto 79. Un gesto ancora più grave se si considera l’emergenza sanitaria mondiale. Thuram ha lasciato la sua squadra in dieci uomini sul risultato di 1-1, e all’86’ un gol di Sessegnon ha condannato il Gladbach alla sconfitta. Foto: Twitter Borussia Mönchengladbach L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020), attaccante del Borussia Mönchengladbach e figlio dell’ex Parma e Juve Lilian, si è reso protagonista di un episodio spiacevole quest’oggi durante la gara dicontro l’Hoffenheim: hasul volto dell’Stefan Posch e per questa ragione è statodall’arbitro Willenborg al minuto 79. Un gesto ancora più grave se si considera l’emergenza sanitaria mondiale.ha lasciato la sua squadra in dieci uomini sul risultato di 1-1, e all’86’ un gol di Sessegnon ha condannato il Gladbach alla sconfitta. Foto: Twitter Borussia Mönchengladbach L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

