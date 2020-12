Blanc torna in panchina: l’ex Inter e Napoli guiderà l’Al Rayyan (Di sabato 19 dicembre 2020) Ritorno in panchina per Laurent Blanc: l’ex allenatore del Paris Saint Germain è il nuovo tecnico dei qatarioti dell’Al Rayyan SC torna in panchina Laurent Blanc. Il francese era a “riposo” dai tempi del Paris Saint Germain: risale infatti al 2016 l’ultima avventura come allenatore. Dopo quattro anni dunque torna ad allenare. l’ex Inter e Napoli lo fa in Qatar con l’Al Rayyan: Blanc trova una squadra da risollevare, essendo al sesto posto. La stella del team qatariota è Brahimi, ex Porto. ????? ???? ????? ?? ????? #?????? pic.twitter.com/WF0Q4LwNh3 — AlRayyanSC (@AlRayyanSC) December 19, 2020 Leggi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Ritorno inper Laurentallenatore del Paris Saint Germain è il nuovo tecnico dei qatarioti delSCinLaurent. Il francese era a “riposo” dai tempi del Paris Saint Germain: risale infatti al 2016 l’ultima avventura come allenatore. Dopo quattro anni dunquead allenare.lo fa in Qatar controva una squadra da risollevare, essendo al sesto posto. La stella del team qatariota è Brahimi, ex Porto. ????? ???? ????? ?? ????? #?????? pic.twitter.com/WF0Q4LwNh3 — AlSC (@AlSC) December 19, 2020 Leggi ...

fcin1908it : Ex Inter, Laurent Blanc torna ad allenare dopo 4 anni. Lavorerà in Qatar - - BombeDiVlad : ? UFFICIALE - #Blanc è il nuovo allenatore dell'#AlRayyan ?? Il comunicato #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - ricardorubio44 : ???? Laurent Blanc torna ad allenare dopo quattro anni di inattività. Lo farà in Qatar, sulla panchina dell'Al-Rayyan… - NaturoLucaCM : E torna anche stasera, napoletana come il Mont Blanc ???????? la fatidica domanda... ??#cortesiepergliospiti -