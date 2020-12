Assembramenti in metropolitana: tornelli chiusi 300 volte per far defluire la folla (Di sabato 19 dicembre 2020) Milano, 19 dicembre 2020 - Sono stati chiusi 300 volte i tornelli di ingresso in alcune stazioni della metropolitana di Milano per evitare Assembramenti e garantire la capacità dei mezzi al 50% e non ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 19 dicembre 2020) Milano, 19 dicembre 2020 - Sono stati300di ingresso in alcune stazioni delladi Milano per evitaree garantire la capacità dei mezzi al 50% e non ...

Ultime Notizie dalla rete : Assembramenti metropolitana Assembramenti in metropolitana a Milano: chiusi 150 volte i tornelli per far defluire la folla dello shopp... La Repubblica Da Torino a Napoli lunghe code nei negozi e in metropolitana nel weekend prima delle feste. Scattano le misure di contenimento

Shopping natalizio, folla in strada in tutta Italia: allarme assembramenti

