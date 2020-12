Amici, un "consiglio Gentile" per tre ragazzi. E Rudy Zerby è d'accordo (Di sabato 19 dicembre 2020) Ad Amici arriva il momento delle esibizioni e degli inediti. Tornano le radio, che sono il motore per molti talenti nati dalla De Filippi e cresciuti grazie alla promozione radiofonica.Federica Gentile, speaker radiofonica per RTL 102.5 e direttrice artistica Radio Zeta è nuovamente in studio. Ascolta i brani inediti con un palato musicale sopraffino. C'è Deddy con “Il cielo contromano”, ma anche Esa con “Nato due volte”. Che dice: “E' proprio un racconto, è una mia biografia, parla della mia prima parte di vita. Questa nuova versione però ha una maturità diversa e dà al pubblico”. Allora la Gentile rimarca: “Io penso che tu stia andando in una direzione che andrà a mettere a fuoco ulteriormente chi sei come uomo e come artista. La strada è davvero luminosa”. Ma nel pomeriggio di Amici si esibisce anche Raffaele con ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Adarriva il momento delle esibizioni e degli inediti. Tornano le radio, che sono il motore per molti talenti nati dalla De Filippi e cresciuti grazie alla promozione radiofonica.Federica, speaker radiofonica per RTL 102.5 e direttrice artistica Radio Zeta è nuovamente in studio. Ascolta i brani inediti con un palato musicale sopraffino. C'è Deddy con “Il cielo contromano”, ma anche Esa con “Nato due volte”. Che dice: “E' proprio un racconto, è una mia biografia, parla della mia prima parte di vita. Questa nuova versione però ha una maturità diversa e dà al pubblico”. Allora larimarca: “Io penso che tu stia andando in una direzione che andrà a mettere a fuoco ulteriormente chi sei come uomo e come artista. La strada è davvero luminosa”. Ma nel pomeriggio disi esibisce anche Raffaele con ...

