Amici | animata lite in diretta | Anna Pettinelli è una furia

(Di sabato 19 dicembre 2020)di Maria De Filippi, grossatrae Arisa, le due insegnanti non si sono risparmiare colpi: ecco cosa è successo insu Canale 5. Motivo della querelle tra le due insegnanti di canto AriGianfelici, la giovane oggi era stata messa in sfida e avrebbe dovuto lottare per il suo banco. Tuttavia, quando la giovane ha raggiunto il centro dello studio ha preso la parola Arisa. La cantante ha stupito tutti, in primis i suoi colleghi che sono rimasti completamente senza parole quando Arisa ha chiesto di giustificare Arie di posticipare la sua sfida. A questo punto è stataa prendere parola. LEGGI ANCHE>>>di Maria De Filippi, ecco i ...

Kai_Loop : Al Jump Festa '21 (19 - 20 Dicembre) verrà proiettato uno speciale PV dedicato alla serie animata di Dragon Ball Su… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici animata

CheNews.it

Il 20 dicembre si accende SKY UNO FAMILY: Sky Uno +1 (al canale 109) cambia veste per abbracciare le famiglie con un palinsesto per tutti, titoli dedicati a grandi e piccoli, per accompagnarli nel per ...Square Enix rilascia la demo finale del terzo capitolo della saga Bravely: punti platino in regalo per chi la scarica!