Vaticano | lady Becciu libera | Un attacco contro di me

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Fabio Marchese Ragona La Cassazione annulla la misura cautelare per Cecilia Marogna. "Sono fiduciosa nella giustizia" «Sono sempre stata fiduciosa, fin dall'inizio, nella giustizia italiana e la decisione della Cassazione presa ieri è un chiaro esempio che bisogna credere nella giustizia». Cecilia Marogna, la donna finita nell'inchiesta finanziaria vaticana che ha travolto il cardinale Angelo, rompe il silenzio e dalla sua abitazione di Cagliari parla a Il Giornale dopo la decisione presa ieri dalla suprema corte di annullare la misura cautelare che era stata disposta a suo carico, in attesa dell'ipotetica estradizione in. La manager 39enne era stata arrestata a Milano lo scorso ottobre e reclusa per 17 giorni nel carcere di San Vittore, su mandato di cattura internazionale spiccato dalla magistratura vaticana. Dopo il ...