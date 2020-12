Italpress : Un bio-caseificio che racconta il territorio -

Ultime Notizie dalla rete : bio caseificio

Maremmanews

Sul sito di Cuc.bio sono arrivate le nuove Box Regalo, cesti di Natale con prodotti di qualità superiore da regalare alle persone a cui teniamo di più. Per riceverle è sufficiente andare su www.cuc.bi ...Si chiama "Non più di 6" ed è il formaggio biologico prodotto dal caseificio aziendale della Parrina con latte bio di pecora di razza Lacaune e Sarda. Il nome ("Non più di 6") è stato scelto dal casei ...