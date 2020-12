Tragedia in pista: muore Sebastian, 17enne talento del motocross (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dramma a Traona (Sondrio), in Valtellina. Una giovanissima promessa del motocross, appena 17enne, è morta in seguito ad un terribile incidente – l’atleta del JRT MX Team di Calco (Lecco) si stava allenando in pista, indossando casco e protezioni, ma l’impatto a tutta velocità con la sua moto non gli ha lasciato scampo. Sebastian, questo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dramma a Traona (Sondrio), in Valtellina. Una giovanissima promessa del, appena, è morta in seguito ad un terribile incidente – l’atleta del JRT MX Team di Calco (Lecco) si stava allenando in, indossando casco e protezioni, ma l’impatto a tutta velocità con la sua moto non gli ha lasciato scampo., questo L'articolo NewNotizie.it.

RADIOBRUNO1 : La tragedia è accaduta ieri pomeriggio #Sondrio #Lecco #motocross #incidente #18dicembre #RadioBruno - Paoblog : Si ribalta con l’auto sulla pista ciclabile: sfiorata la tragedia - SerFiss : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 15 dicembre 1969, nell'ambito delle indagini per la bomba di piazza Fontana, la fasulla e depistante p… - Brandolf11 : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 15 dicembre 1969, nell'ambito delle indagini per la bomba di piazza Fontana, la fasulla e depistante p… - AndreaMarano11 : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 15 dicembre 1969, nell'ambito delle indagini per la bomba di piazza Fontana, la fasulla e depistante p… -