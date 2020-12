Tra Roma e Toro c’è un Abisso. Fonseca aggancia la Juve, sprofondo granata (Di venerdì 18 dicembre 2020) Toro alla deriva con 30 reti subite mentre la Roma rientra nel gruppo delle inseguitrici. Errori decisivi dell’arbitro Abisso La Roma fa il giro largo ma torna nel gruppo delle prime inseguitrici, agganciando la Juve a -4 dal Milan capolista. E’ l’unica squadra di vertice senza bomber, o meglio, il bomber ce l’ha ma a differenza di Ibra, Lukaku e Ronaldo quest’anno Dzeko gira a vuoto. Ci pensa Mkhitaryan a non farlo rimpiangere, oltre al rilancio dell’armeno, Fonseca ha trovato equilibrio e gli stimoli giusti per motivare un gruppo magari non da scudetto, ma sicuramente da Champions. La sua Roma gioca bene, segna tanto e può concedersi il lusso di risparmiare Pedro in vista dell’Atalanta. Giampaolo invece non risparmia nessuno, ma rivoluziona la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020)alla deriva con 30 reti subite mentre larientra nel gruppo delle inseguitrici. Errori decisivi dell’arbitroLafa il giro largo ma torna nel gruppo delle prime inseguitrici,ndo laa -4 dal Milan capolista. E’ l’unica squadra di vertice senza bomber, o meglio, il bomber ce l’ha ma a differenza di Ibra, Lukaku e Ronaldo quest’anno Dzeko gira a vuoto. Ci pensa Mkhitaryan a non farlo rimpiangere, oltre al rilancio dell’armeno,ha trovato equilibrio e gli stimoli giusti per motivare un gruppo magari non da scudetto, ma sicuramente da Champions. La suagioca bene, segna tanto e può concedersi il lusso di risparmiare Pedro in vista dell’Atalanta. Giampaolo invece non risparmia nessuno, ma rivoluziona la ...

Tra Roma e Toro c’è un Abisso. Fonseca aggancia la Juve, sprofondo granata

