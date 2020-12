The Mandalorian (seconda stagione): recensione ottavo episodio – Il salvataggio (Di venerdì 18 dicembre 2020) The Mandalorian è una serie televisiva in live action creata da Jon Favreau, prodotta da Lucasfilm e distribuita sulla piattaforma streaming Disney+ (dal 12 novembre 2019 la prima stagione e dal 30 ottobre 2020 la seconda). La serie, ambientata 5 anni dopo i fatti de Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima de Il risveglio della forza, narra le vicende di un solitario cacciatore di taglie Mandaloriano. Photo Credits: myredcarpet.euLa recensione (Allerta Spoiler) L’episodio, l’ultimo della stagione, si apre con una bella sparatoria nello spazio all’inseguimento del Dottor Pershing. Il gruppo riesce a catturare l’ingegnere clonatore (nessuno scappa a Boba Fett, almeno che non si tratti di un Jedi) permettendo a Cara Dune uno “sfogo” personale, nonché una piccola ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Theè una serie televisiva in live action creata da Jon Favreau, prodotta da Lucasfilm e distribuita sulla piattaforma streaming Disney+ (dal 12 novembre 2019 la primae dal 30 ottobre 2020 la). La serie, ambientata 5 anni dopo i fatti de Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima de Il risveglio della forza, narra le vicende di un solitario cacciatore di taglieo. Photo Credits: myredcarpet.euLa(Allerta Spoiler) L’, l’ultimo della, si apre con una bella sparatoria nello spazio all’inseguimento del Dottor Pershing. Il gruppo riesce a catturare l’ingegnere clonatore (nessuno scappa a Boba Fett, almeno che non si tratti di un Jedi) permettendo a Cara Dune uno “sfogo” personale, nonché una piccola ...

crisantrema : ultima puntata di the mandalorian today piango un pochino - RedCapes_it : The Mandalorian – Un altro sorprendente cameo nel finale di stagione - mycroftpedia : io che apro twitter e mi spoilero LA COSA nella nuova puntata di the mandalorian - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Mandalorian: il finale della Stagione 2 e quell’INCREDIBILE colpo di scena! - allegrissimo_ : oggi Twitter è off limits fino alle 19, perché prima di quell'ora non posso guardare l'ultima di the Mandalorian -