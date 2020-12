The Mandalorian 2: quando l’emozione supera la realtà (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non potevano regalarci finale migliore. Gli ultimi due episodi di The Mandalorian 2 sono un tripudio di emozioni e azione. Minuti che giocano sulla tensione e sulla voglia degli spettatori di vedere come potrebbe andare a finire. Il Mandaloriano e piccolo Grogu sono ormai separati dopo il rapimento da parte di Moff Gideon e il nostro eroe cercherà in tutto i modi di salvare il Bambino. Una corsa contro il tempo che si traduce in sequenze d’azione spettacolari, confronti di altissimo livello ed eventi in grado di sorprendere e lasciare il pubblico senza fiato. Dave Filoni e Jon Favreau sono riusciti a costruire un vero e proprio microcosmo nell’ universo di Star Wars. Un microcosmo fatto di citazioni, easter egg, storie che si intrecciano a mondi animati. The Mandalorian è la più grande rappresentazione della transmedialità di Star ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non potevano regalarci finale migliore. Gli ultimi due episodi di The2 sono un tripudio di emozioni e azione. Minuti che giocano sulla tensione e sulla voglia degli spettatori di vedere come potrebbe andare a finire. Ilo e piccolo Grogu sono ormai separati dopo il rapimento da parte di Moff Gideon e il nostro eroe cercherà in tutto i modi di salvare il Bambino. Una corsa contro il tempo che si traduce in sequenze d’azione spettacolari, confronti di altissimo livello ed eventi in grado di sorprendere e lasciare il pubblico senza fiato. Dave Filoni e Jon Favreau sono riusciti a costruire un vero e proprio microcosmo nell’ universo di Star Wars. Un microcosmo fatto di citazioni, easter egg, storie che si intrecciano a mondi animati. Theè la più grande rappresentazione della transmedialità di Star ...

