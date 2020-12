The Game Awards 2020 da record con oltre 83 milioni di visualizzazioni (Di venerdì 18 dicembre 2020) I The Game Awards di Geoff Keighley sono diventati uno degli eventi più importanti dell'anno. oltre ai reveal, agli annunci e ai premi vinti, i TGA sono diventati anche una celebrazione della cultura del videogioco, con lo show che continua a raggiungere nuovi traguardi dopo l'edizione di quest'anno. Sebbene l'evento di quest'anno sia stato il primo ad essere prodotto virtualmente alla luce della pandemia di COVID-19, ha anche stabilito nuovi record di spettatori. Il conduttore e produttore Geoff Keighley ha condiviso alcune informazioni sugli spettatori dei The Game Awards 2020. In particolare, la cerimonia di quest'anno ha visto un record di 83 milioni di visualizzazioni per tutta la notte, con un picco di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 dicembre 2020) I Thedi Geoff Keighley sono diventati uno degli eventi più importanti dell'anno.ai reveal, agli annunci e ai premi vinti, i TGA sono diventati anche una celebrazione della cultura del videogioco, con lo show che continua a raggiungere nuovi traguardi dopo l'edizione di quest'anno. Sebbene l'evento di quest'anno sia stato il primo ad essere prodotto virtualmente alla luce della pandemia di COVID-19, ha anche stabilito nuovidi spettatori. Il conduttore e produttore Geoff Keighley ha condiviso alcune informazioni sugli spettatori dei The. In particolare, la cerimonia di quest'anno ha visto undi 83diper tutta la notte, con un picco di ...

acmilan : Uprights, crossbars and goals ? Check out the stats from our scintillating game ?? - acmilan : ??? - IGN_es : TGA 2020: Anunciado Ark 2 con Vin Diesel como protagonista - StraNotizie : Associazione The Game vince Premio Asi Sport&Cultura, sezione 'impiantistica' - MondoXbox : The Callisto Protocol: il trailer esteso del nuovo horror game fantascientifico -

Ultime Notizie dalla rete : The Game Juventus.com - Photo of The Game: about Federico. Le statistiche del match contro l'Atalanta Tutto Juve The Game Awards 2020 da record con oltre 83 milioni di visualizzazioni

E un picco massimo di 8,3 milioni di spettatori in contemporanea. I The Game Awards di Geoff Keighley sono diventati uno degli eventi più importanti dell'anno. Oltre ai reveal, agli annunci e ai premi ...

Game of Thrones: House of the Dragon, HBO conferma la data di uscita della serie spin-off

HBO conferma ancora una volta la data di uscita di House of the Dragon, la prima serie spin-off di Game of Thrones che, a quanto pare, non teme alcun virus ...

E un picco massimo di 8,3 milioni di spettatori in contemporanea. I The Game Awards di Geoff Keighley sono diventati uno degli eventi più importanti dell'anno. Oltre ai reveal, agli annunci e ai premi ...HBO conferma ancora una volta la data di uscita di House of the Dragon, la prima serie spin-off di Game of Thrones che, a quanto pare, non teme alcun virus ...