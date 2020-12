Signorini, colpo basso in diretta a Bettarini al GF Vip: lui replica così (Di sabato 19 dicembre 2020) Alfonso Signorini replica in diretta a Bettarini, ancora arrabbiato per l’espulsione dal Grande Fratello Vip. Stefano replica così. Alfonso Signorini replica duramente a Stefano Bettarini durante la diretta del Grande Fratello Vip 2020. Il conduttore, prima di lanciare la pubblicità, si lascia andare ad un’affermazione che i fans hanno immediatamente colto come una replica alle L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 19 dicembre 2020) Alfonsoin, ancora arrabbiato per l’espulsione dal Grande Fratello Vip. Stefano. Alfonsoduramente a Stefanodurante ladel Grande Fratello Vip 2020. Il conduttore, prima di lanciare la pubblicità, si lascia andare ad un’affermazione che i fans hanno immediatamente colto come unaalle L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

FullOfPinos : RT @teod0ra_: GUENDA ALZATI FAI UN COLPO DI STATO CONTRO SIGNORINI, ASFALTA QUEL RATTO DI NARDI E MANDALI TUTTI AFFANCULO #gfvip - teod0ra_ : GUENDA ALZATI FAI UN COLPO DI STATO CONTRO SIGNORINI, ASFALTA QUEL RATTO DI NARDI E MANDALI TUTTI AFFANCULO #gfvip - Miriam21164588 : Come si dice le scarpe rosse di Malgioglio vengono proprio a fagiolo: le vuole usare domani e già ha detto che sarà… - Sophia99275623 : Gregorelli,compagni di viaggio,preparatevi a Pier che purtroppo ci casca al gioco con GS.Troppe parole stasera di S… - zazoomblog : “Non entra più”. No all’ingresso nella casa del GF Vip un brutto colpo per Alfonso Signorini: la conferma in queste… -

Ultime Notizie dalla rete : Signorini colpo Signorini, colpo basso in diretta a Bettarini al GF Vip: lui replica così CheDonna.it Cecilia Capriotti nuova concorrente al Grande Fratello Vip, Zorzi e Orlando: “Ma chi è? Sgallettata”

Signorini non si è trattenuto ... e l'attrice non ha mai nascosto che si fosse trattato di un vero e proprio colpo di fulmine. Nel 2016, poi, sono andati a vivere insieme e proprio quell ...

GF Vip, Malgioglio a Signorini: “Ho provato un altro tipo di bacio con te”

È quello che non deve finire mai, perché più ne mangi e più ne vorresti mangiare”. Il colpo di scena si è verificato nell’istante in cui Alfonso Signorini ha detto a Malgioglio di voler sapere qualche ...

Signorini non si è trattenuto ... e l'attrice non ha mai nascosto che si fosse trattato di un vero e proprio colpo di fulmine. Nel 2016, poi, sono andati a vivere insieme e proprio quell ...È quello che non deve finire mai, perché più ne mangi e più ne vorresti mangiare”. Il colpo di scena si è verificato nell’istante in cui Alfonso Signorini ha detto a Malgioglio di voler sapere qualche ...