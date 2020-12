Sanremo, Morgan attacca Amadeus: "Vergognatevi, miserabili!" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Durante la serata finale di Sanremo Giovani ieri sera, Amadeus ha comunicato l'estromissione di Morgan dalla giuria, mentre il cantante in diretta sui social attaccava il presentatore e tutta l'organizzazione del Festival. Leggi su comingsoon (Di venerdì 18 dicembre 2020) Durante la serata finale diGiovani ieri sera,ha comunicato l'estromissione didalla giuria, mentre il cantante in diretta sui socialva il presentatore e tutta l'organizzazione del Festival.

Adnkronos : #Sanremo, #Morgan fuori da giuria Giovani - Agenzia_Ansa : Morgan escluso dalla Giuria Televisiva per la finale di stasera di Sanremo Giovani #ANSA - stanzaselvaggia : Allora adesso se è tanto capace di fare beneficenza Fedez regala la sua partecipazione a Sanremo a Morgan. Vojo vedè. - pluviophilees : La notte del Bugo e Morgan gate me la ricordo come fosse ieri, ero a lavoro e abbiamo deciso di trasmettere Sanremo… - ludovicacombatt : RT @amaricord: BUGO TORNA A SANREMO E MORGAN VIENE ELIMINATO DALLA GIURIA UN CERCHIO CHE SI CHIUDE #Sanremo2021 -