Ponte Aulla: il cronoprogramma per la ricostruzione presentato dal commissario (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le attività preliminari (bonifica ordigni bellici e monitoraggio ambientale) saranno ultimate entro febbraio in modo da poter avviare il cantiere entro marzo 2021. Il termine dei lavori el'apertura al traffico è prevista a marzo 2022 Leggi su firenzepost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le attività preliminari (bonifica ordigni bellici e monitoraggio ambientale) saranno ultimate entro febbraio in modo da poter avviare il cantiere entro marzo 2021. Il termine dei lavori el'apertura al traffico è prevista a marzo 2022

