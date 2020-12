Pagelle Entella-Pordenone 0-1 | voti e tabellino Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di0-1, match valido per la tredicesima giornata diB 2019/. Allo Stadio Comunale di Chiavari gli ospiti passano in vantaggio dopo appena 7 minuti: Paolucci trattiene Scavone e l’arbitro fischia rigore. Dal dischetto Diaw non sbaglia.(4-3-1-2): Russo 6.5; Cleur 5.5 (27? st Koutspupias 6), Chiosa 6, Pellizzer 6 (3? st Poli 6), Costa 5 (34? st Pavic 6); Crimi 5.5, Paolucci 6. Settembrini 6; Schenetti 5.5; Petrovic 5 (16? st De Luca 6), Brunori 5 (16? st Mancosu 5.5). In panchina: Paroni, Borra, De Santis, Bonini, Nizzetto, Currarino, Cardoselli. Allenatore: Vivarini 6.(4-3-1-2): Perisan 6.5; Berra 6 (16? st Magnino 6), Camporese 6.5, ...