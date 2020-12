Nel 2020 più di 1000 morti nel Mediterraneo | ma le Ong continuano ad essere bloccate in mare

Leggi su tpi

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Nelpiù dinel, ma le navi umanitarie non possono operare Secondo i dati dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) neloltre 1.000 migranti sonocercando di attraversare il Mar: una media di tre persone al giorno. Tra loro c’è Joseph, il bimbo di sei mesi deceduto l’11 novembre scorso tra le mani dei soccorritori della nave Ong Open Arms, che lo hanno recuperato dalle acque deldopo il naufragio del suo gommone, ma troppo tardi. Nonostante migliaia di minori come Joseph continuino a partire insieme alle proprie famiglie dalle coste dell’Africa del nord attraverso ilcentrale, le navi umanitarie in grado di effettuare operazioni di ricerca e ...