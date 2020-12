Napoli, iniziativa del Comune: una statua per Maradona davanti allo stadio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Comune di Napoli ha avviato il processo per erigere una statua celebrativa in onore di Diego Armando Maradona Il Comune di Napoli ha avviato il processo per erigere una statua celebrativa in onore di Diego Armando Maradona di fronte allo stadio intitolato alla sua memoria. A promuovere l’iniziativa è stato il sindaco Luigi de Magistris insieme dagli assessorati alla Cultura e allo Sport. LA NOTA – «Diego ci ha permesso di toccare il cielo, ci ha regalato sogni indimenticabili restituendo alla nostra città la dignità e l’orgoglio che per troppi anni ci erano stati sottratti. Eppure, il suo sguardo è rimasto sempre rivolto verso il basso, verso i più fragili, verso tutti i subalterni ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ildiha avviato il processo per erigere unacelebrativa in onore di Diego ArmandoIldiha avviato il processo per erigere unacelebrativa in onore di Diego Armandodi fronteintitolato alla sua memoria. A promuovere l’è stato il sindaco Luigi de Magistris insieme dagli assessorati alla Cultura eSport. LA NOTA – «Diego ci ha permesso di toccare il cielo, ci ha regalato sogni indimenticabili restituendo alla nostra città la dignità e l’orgoglio che per troppi anni ci erano stati sottratti. Eppure, il suo sguardo è rimasto sempre rivolto verso il basso, verso i più fragili, verso tutti i subalterni ...

VITAnonprofit : Al via un progetto nazionale per i familiari dei piccoli pazienti oncologici - Martina95190659 : RT @severino_nappi: Dalla nostra iniziativa #AdottaUnCommerciante al lavoro che stiamo facendo per #Napoli. Ne ho parlato in questa intervi… - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: Dalla nostra iniziativa #AdottaUnCommerciante al lavoro che stiamo facendo per #Napoli. Ne ho parlato in questa intervi… - severino_nappi : Dalla nostra iniziativa #AdottaUnCommerciante al lavoro che stiamo facendo per #Napoli. Ne ho parlato in questa int… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: A NAPOLI - Nasce il comitato MeC per combattere l’incuria nel quartiere di Posillipo, al via sabato 19 dicembre l'inizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli iniziativa Cento foto di Maradona su Castel dell’Ovo: l’iniziativa in memoria del Pibe del Oro Fanpage.it Pompei, l’arte e la bellezza online per le festività: le iniziative

Pascale” di Napoli, con accesso gratuito e con un ulteriore sconto del 20%, sul biglietto di ingresso per l’ accompagnatore. L’obiettivo, pienamente condiviso anche della Regione Campania, è di dare ...

Al via campagna digitale con 'Auguri...da Casa Cupiello'

NAPOLI, 18 DIC - La Film Commission Regione Campania lancia per le festività natalizie la campagna digitale "Auguri…da Casa Cupiello", in programma da domani al 31 dicembre, ogni giorno alle ore 18, p ...

Pascale” di Napoli, con accesso gratuito e con un ulteriore sconto del 20%, sul biglietto di ingresso per l’ accompagnatore. L’obiettivo, pienamente condiviso anche della Regione Campania, è di dare ...NAPOLI, 18 DIC - La Film Commission Regione Campania lancia per le festività natalizie la campagna digitale "Auguri…da Casa Cupiello", in programma da domani al 31 dicembre, ogni giorno alle ore 18, p ...