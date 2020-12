I luoghi più spaventosi d’Italia | 7 luoghi da brividi per visitatori coraggiosi

Leggi su virali.video

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ci sono dei, in giro per il mondo che risultano essere per molti davveroo addirittura inquietanti. E non parliamo delle classiche case infestate, ma di veri e propri, spesso che fanno parte della storia, da poter visitare, ma che tendono a dare una sensazione davvero ansiogena. In questo articolo vogliamo soffermarci però sul nostro bel paese, l’Italia in quanto forse non tutti sanno che proprio nello stivale esistono parecchi di questi posto. Foto: Facebook/Genti e Paesi – Facebook/Catacombe dei Cappuccini Scopriamo allora insieme dove si trovano questi misteriosiconsiderati, ma che sono sicuramente da visitare per la loro incredibile particolarità e la loro inquientante ma affascinante storia. 1. Cappella ...