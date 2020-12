Frosinone-Salernitana | Probabili formazioni | Precedenti | Curiosità (Di venerdì 18 dicembre 2020) Frosinone e Salernitana in campo stasera, ore 21.00, al Benito Stirpe per il secondo anticipo della giornata numero 13 del campionato di Serie B. Entrambe le squadre arrivano da un ottimo inizio di campionato e occupano le posizioni di vertice. I campani sono al secondo posto in classifica con 24 punti (a -1 dall’Empoli) frutto L'articolo Frosinone-Salernitana Probabili formazioni Precedenti Curiosità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020)in campo stasera, ore 21.00, al Benito Stirpe per il secondo anticipo della giornata numero 13 del campionato di Serie B. Entrambe le squadre arrivano da un ottimo inizio di campionato e occupano le posizioni di vertice. I campani sono al secondo posto in classifica con 24 punti (a -1 dall’Empoli) frutto L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

GiovanniLanzi2 : Le curiosità alla vigilia di Frosinone-Salernitana, 13.a giornata del campionato di #serieBKT - MCalcioNews : Frosinone-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla in TV ? - tuttofrosinone : SERIE BKT - Designazioni 13ª Giornata di andata: Frosinone-Salernitana ad Abbattista - MomentiCalcio : #SerieB, al via la 13’ giornata: stasera big match tra #Frosinone e #Salernitana - Mingaball : RT @infobetting: #Pronostici #quote #formazioni di alcune fra le più importanti partite di oggi 18 dicembre:… -