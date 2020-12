Festival di Sanremo 2021, ecco la lista dei cantanti in gara: dal duetto Fedez-Michielin a Gio Evan e Bugo (senza Morgan) (Di venerdì 18 dicembre 2020) La lista dei 26 Big del Festival di Sanremo 2021 (dal 2 al 6 marzo 2021) annunciata dal direttore artistico e conduttore Amadeus, durante la Finale di “Sanremo Giovani” dal Teatro del Casinò, è sorprendente ma anche attuale, contemporanea e – sulla carta – di ottimo livello per la proposta offerta. Le scelte di Amadeus sembrano mirate e puntano dritto al “prodotto” più che al nome. Non a caso qualche Big è sconosciuto ai più ma o ha dei numeri importanti in streaming o sono molto apprezzati dalla critica. Le scelte sembrano dunque spiazzare ma incuriosire. C’è una ottima rappresentanza del mondo indie e del cantautorato moderno come Colapesce-Di Martino (“Musica leggerissima”), Coma Cose (“Fiamme negli occhi”), Fulminacci (“Santa Marinella”),Gio Evan (“Arnica”) e La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ladei 26 Big deldi(dal 2 al 6 marzo) annunciata dal direttore artistico e conduttore Amadeus, durante la Finale di “Giovani” dal Teatro del Casinò, è sorprendente ma anche attuale, contemporanea e – sulla carta – di ottimo livello per la proposta offerta. Le scelte di Amadeus sembrano mirate e puntano dritto al “prodotto” più che al nome. Non a caso qualche Big è sconosciuto ai più ma o ha dei numeri importanti in streaming o sono molto apprezzati dalla critica. Le scelte sembrano dunque spiazzare ma incuriosire. C’è una ottima rappresentanza del mondo indie e del cantautorato moderno come Colapesce-Di Martino (“Musica leggerissima”), Coma Cose (“Fiamme negli occhi”), Fulminacci (“Santa Marinella”),Gio(“Arnica”) e La ...

RadioItalia : #Sanremo2021: chi ha già cantato più volte al Festival è @NaliOfficial : sarà in gara con il brano 'Dieci'.… - RadioItalia : #Sanremo2021: @francescacheeks e @Fedez insieme in gara al Festival con 'Chiamami per nome'.… - team_world : Si scaldano i motori per #Sanremo2021: oggi l'annuncio degli artisti che formeranno le categorie BIG e NUOVE PROPOS… - clikservernet : Festival di Sanremo 2021, ecco la lista dei cantanti in gara: dal duetto Fedez-Michielin a Gio Evan e Bugo (senza M… - Noovyis : (Festival di Sanremo 2021, ecco la lista dei cantanti in gara: dal duetto Fedez-Michielin a Gio Evan e Bugo (senza… -