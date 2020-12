Elena Ferretti | chi è la star di The Voice Senior

Leggi su ck12

(Di venerdì 18 dicembre 2020)è una delle semifinaliste di ‘The’ nel team di Gigi D’Alessio: carriera e curiosità. (Screenshot video)è una delle voci più apprezzate del talent show di Rai Uno ‘The’. Fin dalla sua prima apparizione ha conquistato tutti e quattro i giudici: Loredana Bertè, Clementino, Albano e Jasmine Carrisi e Gigi D’Alessio. Proprio quest’ultimo è il suo coach all’interno del programma. Stasera, 18 dicembre, la vedremo di nuovo sul palco pronta per affrontare la semifinale di questa prima edizione del programma. Leggi anche -> The: chi è Giancarlo Cajani, il cantante che ha conquistato Gigi D’Alessio Leggi anche -> The...