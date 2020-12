Dal 27 dicembre l'Austria andrà in lockdown totale per la terza volta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Governo Austriaco ha deciso di imporre un nuovo lockdown, il terzo da quando è iniziata la pandemia, a partire dal 27 dicembre fino al 18 gennaio. Il confinamento però continuerebbe anche oltre ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Governoco ha deciso di imporre un nuovo, il terzo da quando è iniziata la pandemia, a partire dal 27fino al 18 gennaio. Il confinamento però continuerebbe anche oltre ...

Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - Agenzia_Ansa : #Natale, dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei… - BR_Sprecher : #CoronaInfoCH #DecisioneCF Dal 22 dicembre il Consiglio federale inasprisce ulteriormente i provvedimenti contro la… - micittastato : ?? La notizia del giorno è la stretta per le feste. Intanto iniziato il grande esodo verso il sud. In partenza fino… - Rai_Yoyo : ?Siete andate a curiosare su @RaiPlay ? Trovate online tutto programma del @CartoonsBayRai , per la prima volta in… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal dicembre DPCM di Natale, le regole in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio Altalex Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti al 18 dicembre

Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati di oggi ...

Christmas Show: Il Circo degli Elfi, spettacolo in streaming per bambini

Milano - Babbo Natale porta doni e felicità a tutti i bambini del mondo, ma anche lui non si merita un momento di allegria? Quest’anno ci pensano gli Elfi del Villaggio delle Meraviglie ad organizzar ...

Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati di oggi ...Milano - Babbo Natale porta doni e felicità a tutti i bambini del mondo, ma anche lui non si merita un momento di allegria? Quest’anno ci pensano gli Elfi del Villaggio delle Meraviglie ad organizzar ...