Da 1 a 3 milioni di over 50 non vogliono vaccinarsi (Di venerdì 18 dicembre 2020) I senior guardano con ottimismo e fiducia al vaccino anti-Covid 19, soprattutto i più anziani e i residenti nelle zone maggiormente colpite dal virus, ma tra 1 e 3 milioni di silver potrebbero rifiutare di vaccinarsi. È il dato, allarmante, che emerge dal recente sondaggio dell’Osservatorio Silver Trends, condotto dal 25 novembre al 7 dicembre scorsi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 18 dicembre 2020) I senior guardano con ottimismo e fiducia al vaccino anti-Covid 19, soprattutto i più anziani e i residenti nelle zone maggiormente colpite dal virus, ma tra 1 e 3di silver potrebbero rifiutare di. È il dato, allarmante, che emerge dal recente sondaggio dell’Osservatorio Silver Trends, condotto dal 25 novembre al 7 dicembre scorsi. Segui su affaritaliani.it

Danielerosa100 : Vaccino, sondaggio. Da 1 a 3 milioni di over 50 non vogliono vaccinarsi - - TheFlyi13824322 : @LaStampa Non é che siamo piú fragili. Siamo in troppi. Quasi 4 milioni e mezzo di over 80. Mammamia siamo un paese di vecchiacci - Affaritaliani : Da 1 a 3 milioni di over 50 non vogliono vaccinarsi - SabriPica : RT @piersar62: Morte da Covid come in guerra? L'Istat sostiene che i morti del 2020 sono superiori al 1944. Vero, ma la popolazione è pass… - giuli58888888 : RT @giobandnere: ?Soros 'bisogna eliminare 200 milioni di over 65 europei e rimpiazzarli con giovane manodopera africana a basso costo! -

Ultime Notizie dalla rete : milioni over Anziani: Uecoop, "con quasi 1,5 milioni di over 65 in più nell'ultimo decennio necessario aumentare servizi e assistenza sul territorio" Servizio Informazione Religiosa Pronto il mini-esercito di 345 vaccinatori contro il coronavirus

Un mini-esercito di 345 "vaccinatori" per somministrare 129 mila dosi di vaccino anti-Covid in 15 giorni, e team mobili di medici e infermieri che partiranno in auto dai 36 centri ospedalieri per ragg ...

Christina Aguilera: la cantante compie 40 anni

What a Girl Wants e Come on Over Baby (All I Want Is You). Un successo che ha confermato vincendo cinque Grammy Awards, collezionando più di 250 dischi tra oro, platino, multiplatino e vendendo, tra ...

Un mini-esercito di 345 "vaccinatori" per somministrare 129 mila dosi di vaccino anti-Covid in 15 giorni, e team mobili di medici e infermieri che partiranno in auto dai 36 centri ospedalieri per ragg ...What a Girl Wants e Come on Over Baby (All I Want Is You). Un successo che ha confermato vincendo cinque Grammy Awards, collezionando più di 250 dischi tra oro, platino, multiplatino e vendendo, tra ...