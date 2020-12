Cristian Malgioglio Minaccia Giacomo Urtis e consola Pierpaolo Petrelli

Ultime Notizie dalla rete : Cristian Malgioglio

Il Sussidiario.net

Venerdì 18 dicembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 va in onda la semifinale del talent musicale per over 60 condotto da Antonella Clerici, The Voice Senior. Su Canale 5 continuano le dir ...Nella Casa del “GF Vip”, dopo l’incontro in puntata, Pierpaolo Pretelli ripensa all’ex compagna Ariadna Romero.