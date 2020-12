Covid | chiusa chirurgia d’urgenza a Reggio Calabria

(Di venerdì 18 dicembre 2020) A causa di alcuni casi di positività al, è stato chiuso il reparto did’accettazione edegli ospedali Riuniti di. Lo ha deciso la Direzione generale del Grande ospedale metropolitano che ha disposto, inoltre, la sanificazione dell’Unità e l’esecuzione dei tamponi per tutti gli operatori ed i pazienti. Il provvedimento, assunto in via preventiva, impone l’impossibilità di effettuare altri ricoveri nel reparto fermo restando il trattamento degli attuali degenti. (ANSA) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

