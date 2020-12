Con Terna nasce Energy of Things, consumatori connessi a rete elettrica (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Milioni di piccoli consumatori saranno coinvolti sempre più nella gestione del sistema elettrico, contribuendo attivamente al bilanciamento e all’efficienza della rete nazionale. Protagonisti di questa vera e propria Energy of Things saranno i dispositivi elettrici domestici o industriali, quali sistemi di climatizzazione per il riscaldamento e il raffrescamento delle abitazioni, impianti fotovoltaici con batterie, ma anche le e-car, interconnessi tra di loro e capaci di regolare l’energia scambiata con la rete attraverso una innovativa piattaforma digitale, fornendo servizi a supporto della rete gestita da Terna e quindi della transizione energetica. Tutto questo sarà possibile attraverso Equigy, joint venture costituita da ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Milioni di piccolisaranno coinvolti sempre più nella gestione del sistema elettrico, contribuendo attivamente al bilanciamento e all’efficienza dellanazionale. Protagonisti di questa vera e propriaofsaranno i dispositivi elettrici domestici o industriali, quali sistemi di climatizzazione per il riscaldamento e il raffrescamento delle abitazioni, impianti fotovoltaici con batterie, ma anche le e-car, intertra di loro e capaci di regolare l’energia scambiata con laattraverso una innovativa piattaforma digitale, fornendo servizi a supporto dellagestita dae quindi della transizione energetica. Tutto questo sarà possibile attraverso Equigy, joint venture costituita da ...

zazoomblog : Con Terna nasce Energy of Things consumatori connessi a rete elettrica - #Terna #nasce #Energy #Things - RetweetPalermo : RT @IlModeratoreWeb: Con Terna nasce Energy of Things, consumatori connessi a rete elettrica - - nestquotidiano : Con Terna nasce Energy of Things, consumatori connessi a rete elettrica - IlModeratoreWeb : Con Terna nasce Energy of Things, consumatori connessi a rete elettrica - - CorriereCitta : Con Terna nasce Energy of Things, consumatori connessi a rete elettrica -