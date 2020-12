Cgil-Cisl-Uil | lunedì presidio in difesa diritti umani

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – “Aderiamo convintamente alla mobilitazione nazionale lanciata in questi giorni dalla Rete Italiana Pace e Disarmo Stop Armi Egitto per chiedere verita’ e giustizia per l’omicidio di Giulio Regeni, liberta’ e giustizia per Patrick Zaki, il rispetto deie di espressione e di associazione in Egitto e ogni altro Paese e per dire stop alla vendita di armi all’Egitto.” “Per far sentire la nostra voce e testimoniare con la nostra presenza, nel rispetto delle norme anti contagio, ladeie la ferma condanna della tortura, ci ritroveremo inlunedi’ 21 dicembre alle ore 17 a Roma, in Piazza San Silvestro.” “Invitiamo tutte le associazioni romane che si riconoscono in questi principi ad aderire all’appello e partecipare al ...