Can Oncu | ' Sfidare Razgatlioglu in SBK? Il mio presente è la Supersport'

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Scrivendo di Can, è sempre utile ricordare che il turco è il pilota più giovane ad aver ottenuto un successo di tappa nel Motomondiale. Aveva 15 anni e 15 giorni il ragazzino di Alanya, quando ...

Il turco affronterà la seconda stagione completa nella classe di mezzo delle derivate: "Magari, in futuro, io e Toprak lotteremo nello stesso campionato, ma adesso è presto per pensarci. Il mio presen ...Scatterà il 23 aprile da Assen la stagione del Kawasaki Puccetti Racing, il team reggiano impegnato nei campionati mondiali Superbike e Supersport. Due le novità in ambito di piloti: su tutti la promo ...