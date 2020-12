Calcio Napoli, per Insigne una sola giornata di squalifica (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il capitano del Calcio Napoli, espulso da Massa contro l’Inter salterà una sola partita di campionato e dovrà pagare una ammenda di 10mila euro. Espulso per qualche parola di troppo all’indirizzo dell’arbitro Massa dopo il rigore assegnato all’Inter, Lorenzo Insigne se la cava con una sola giornata di squalifica oltre a un’ammenda di 10 mila Leggi su 2anews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il capitano del, espulso da Massa contro l’Inter salterà unapartita di campionato e dovrà pagare una ammenda di 10mila euro. Espulso per qualche parola di troppo all’indirizzo dell’arbitro Massa dopo il rigore assegnato all’Inter, Lorenzose la cava con unadioltre a un’ammenda di 10 mila

repubblica : Juve-Napoli, la Figc non si costituisce: martedì la decisione, più vicino il recupero della partita [di Matteo Pinc… - aripov_sarvar : RT @tuttosport: '#Juve-#Napoli? Vantaggio per gli azzurri se la #Figc non si costituisce' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Giudice Sportivo, squalificati anche Locatelli e Schiattare… - sportli26181512 : Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: 1 giornata a Insigne: Un turno di squalifica per Lorenzo I… - sportli26181512 : Insigne, niente stangata: un turno di stop (con multa). Barak fermato per 3 turni: Insigne, niente stangata: un tur… -