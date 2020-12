Atalanta, tutti vanno in gol: 11 marcatori diversi per la Dea (Di venerdì 18 dicembre 2020) In casa Atalanta tutti trovano la via del gol. E Gasperini è a caccia del record personale Un’Atalanta totale. È questo che viene fuori dai numeri della squadra di Gian Piero Gasperini. Sì perché, come riporta Tuttosport, nella Dea vanno a segno più o meno tutti. Fino a questo momento, infatti, sono ben 11 i calciatori diversi ad aver trovato la via del gol in 12 giornate di campionato. E se si allarga il discorso anche alla Champions League, si arriva addirittura a 14. E Gasperini ora vuole andare a caccia del suo record personale. Nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019 furono 15 i nerazzurri a trovare la via della rete. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) In casatrovano la via del gol. E Gasperini è a caccia del record personale Un’totale. È questo che viene fuori dai numeri della squadra di Gian Piero Gasperini. Sì perché, come riporta Tuttosport, nella Deaa segno più o meno. Fino a questo momento, infatti, sono ben 11 i calciatoriad aver trovato la via del gol in 12 giornate di campionato. E se si allarga il discorso anche alla Champions League, si arriva addirittura a 14. E Gasperini ora vuole andare a caccia del suo record personale. Nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019 furono 15 i nerazzurri a trovare la via della rete. Leggi su Calcionews24.com

