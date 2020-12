America’s Cup World Series 2020: orari regate 19 dicembre, tv, programma, streaming (Di venerdì 18 dicembre 2020) Prosegue domattina, a partire dalle ore 3 italiane, l’America’s Cup World Series 2020 di Auckland, in Nuova Zelanda. La terza e ultima giornata di Round Robin sarà caratterizzata da quattro match molto interessanti ed estremamente importanti per stabilire la classifica definitiva di questa fase della manifestazione. Al momento American Magic e New Zealand si trovano in testa con tre vittorie e una sconfitta, mentre Luna Rossa è terza con un bilancio in perfetta parità di 2/2. Ancora fermo a zero successi il Team Ineos UK. Il programma di domani, sabato 19 dicembre, si aprirà alle ore 3.12 con la sfida tra Luna Rossa ed Ineos, mentre a seguire si disputeranno i match New Zealand-American Magic, Ineos-American Magic e Luna Rossa-New Zealand. La terza giornata delle World ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) Prosegue domattina, a partire dalle ore 3 italiane, l’Cupdi Auckland, in Nuova Zelanda. La terza e ultima giornata di Round Robin sarà caratterizzata da quattro match molto interessanti ed estremamente importanti per stabilire la classifica definitiva di questa fase della manifestazione. Al momento American Magic e New Zealand si trovano in testa con tre vittorie e una sconfitta, mentre Luna Rossa è terza con un bilancio in perfetta parità di 2/2. Ancora fermo a zero successi il Team Ineos UK. Ildi domani, sabato 19, si aprirà alle ore 3.12 con la sfida tra Luna Rossa ed Ineos, mentre a seguire si disputeranno i match New Zealand-American Magic, Ineos-American Magic e Luna Rossa-New Zealand. La terza giornata delle...

PastoreFrance : RT @ilmessaggeroit: America's Cup diretta, pareggio fra Luna Russa e American magic, New Zealand batte Ineos Team - IlmsgitSport : America's Cup diretta, pareggio fra Luna Russa e American magic, New Zealand batte Ineos Team - ilmessaggeroit : America's Cup diretta, pareggio fra Luna Russa e American magic, New Zealand batte Ineos Team - CorriereQ : America’s Cup World Series, un ko e una vittoria per Luna Rossa - PressMareItalia : Secondo giorno di #regate ad Auckland per la PRADA #America’sCup World Series. Anche oggi il 'campo C” è stato il t… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Caserta, il Liceo Manzoni: A Challenge to widen your horizons l'eco di caserta