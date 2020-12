Ad Amazon le migliori partite di Champions League per il triennio 2021-2024 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Svolta nel mercato dei diritti tv per gli eventi calcistici. Amazon ha ufficializzato di essersi aggiudicato, per il triennio 2021-2024, l'esclusiva per la trasmissione in Italia delle 16 migliori partite del mercoledì delle prossime edizioni di Champions League. Prevista sempre la presenza di una squadra di Serie A, dalla fase a gironi fino all'eventuale semifinale.L'annuncio di Amazon per la Championscaption id="attachment 1067239" align="alignnone" width="714" Champions League (getty images)/captionIl gruppo di Jeff Bezos ha comunicato di aver acquisito per lo stesso periodo anche i diritti per la Supercoppa Europea. "Amazon non vede l’ora che inizi la prossima ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 dicembre 2020) Svolta nel mercato dei diritti tv per gli eventi calcistici.ha ufficializzato di essersi aggiudicato, per il, l'esclusiva per la trasmissione in Italia delle 16del mercoledì delle prossime edizioni di. Prevista sempre la presenza di una squadra di Serie A, dalla fase a gironi fino all'eventuale semifinale.L'annuncio diper lacaption id="attachment 1067239" align="alignnone" width="714"(getty images)/captionIl gruppo di Jeff Bezos ha comunicato di aver acquisito per lo stesso periodo anche i diritti per la Supercoppa Europea. "non vede l’ora che inizi la prossima ...

