Verona, l'ospedale di Legnago prepara un container per le salme dei deceduti da Covid: 'Incremento di decessi' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un container per accogliere salme , in aumento a causa dei decessi per Covid, è stato collocato all'ospedale di Legnago (Verona). Lo ha confermato l'Ulss 9 Scaligera , precisando che ' si tratta di ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Unper accogliere, in aumento a causa deiper, è stato collocato all'di). Lo ha confermato l'Ulss 9 Scaligera , precisando che ' si tratta di ...

petergomezblog : #Verona, “all’ospedale di Borgo Trento non c’è posto, c’è chi è morto in corridoio”: lo sfogo di un operatore. La d… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Verona, l'ospedale di Legnago prepara un container per eventuali salme dei deceduti da Covid - rexforte1 : Dice l'amministratore del maggiore ospedale di Verona che sono al limite e che saranno costretti a scegliere chi cu… - leggoit : Verona, l'ospedale di Legnago prepara un container per eventuali salme dei deceduti da Covid - EmMicucci : RT @Gazzettino: Un container per i #morti: le #celle frigorifere dell'ospedale sono piene -