Uomini e donne: Ida restituisce l’anello a Riccardo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sorpresa shock per Riccardo Guarnieri di Uomini e donne. La sua ex fidanzata Ida Platano ha fatto un gesto eclatante nei confronti del cavaliere, che rimane pietrificato davanti a questa scelta… Riccardo Guarnieri viene fatto accomodare al centro dello studio di Uomini e donne. C’è una sorpresa per lui. Una sorpresa che lo lascia d stucco, che gli fa evidentemente male, come un pugno nello stomaco. Maria De Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sorpresa shock perGuarnieri di. La sua ex fidanzata Ida Platano ha fatto un gesto eclatante nei confronti del cavaliere, che rimane pietrificato davanti a questa scelta…Guarnieri viene fatto accomodare al centro dello studio di. C’è una sorpresa per lui. Una sorpresa che lo lascia d stucco, che gli fa evidentemente male, come un pugno nello stomaco. Maria De Articolo completo: dal blog SoloDonna

meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - CottarelliCPI : Nel 2019 solo il 37% delle donne lavorava, contro il 54% degli uomini (ISTAT). Sono numeri da paese in via di svilu… - matteosalvinimi : ... Legalità tanto cara al marito. Un ricordo commosso per Pasquale e un pensiero alla sua famiglia e a tutte le do… - giancarlofelic1 : Ci sono le donne in grado di cambiare gli uomini....si chiamano badanti?????? - AscoltaEMedita : ? Medita Il Figlio di Dio è un uomo e come tale ha la sua storia. L'incarnazione passa attraverso una genealogia im… -