Tina Cipollari, gavettone a Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Maria: "Non ho visto..." (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tina Cipollari fa il gavettone a Gemma Galgani a Uomini e Donne: "Lei mi ha provocato e io ho reagito". Maria De Filippi: "Non me ne sono accorta...". Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 17 dicembre 2020)fa il: "Lei mi ha provocato e io ho reagito".De Filippi: "Non me ne sono accorta...".

AntonioDemont19 : @AntonioDemont19 Uomini e donne di Maria De Filippi: vergogna per il comportamento di Tina Cipollari nei confronti… - BestUominieDonn : 'Come mantenere le distanze' Tutorial by Tina Cipollari e Gemma Galgani #uominiedonne - ElenaBombacigno : Tina Cipollari è vergognosa. Mandatela via dal programma che lo rende solamente pesante e noioso da seguire #uominiedonne - LaGuidd : Che schifo di persona Tina Cipollari madò #uominiedonne - fraversion : Tina Cipollari non era così scatenata da quando inseguiva Rocco Casalino in tuta di latex per tirargli due schiaffo… -