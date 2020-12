Softball | Europei 2021 | le date dell’evento che si terrà in Friuli Venezia-Giulia

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il dado è tratto. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la FIBS ha reso note leufficiali deglidi, che si terranno in Italia l'anno prossimo. La sede sarà il, il periodo quello identificato dal 27 giugno al 3 luglio, anziché dal 4 al 10 luglio, come era stato inizialmente ipotizzato. Quello che verrà, sarà un campionato continentale molto importante: inizialmente previsto per l'estate 2020, servirà infatti alla nostra nazionale sia per far vedere di essere in grado di difendere il titolo europeo conquistato a Ostrava nel 2019 sia per lanciare le azzurre verso le Olimpiadi di Tokyo che inizieranno a fine luglio.