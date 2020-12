Riutilizza le vecchie cassettine di legno | per creare un’idea davvero originale di riciclo

Leggi su virali.video

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ledisono dei piccoli oggetti che spesso abbiamo a portata di mano e nella maggior parte dei casi non sappiamo comere, finendo così per gettarli. In realtà ci sono molte alternative valide per il loro riutilizzo, come ad esempio utilizzarle come legna per il camino, o ancorarle in modo creativo perqualcosa di unico e personalizzato. Tra le più famose, utilizzando le cassette dipiù grandi come ad esempio quelle per la frutta, ci sono sicuramente la creazione di portavasi o addirittura di mobili. Con queste infatti si possonocomodini, portariviste, vere e proprie librerie dall’aspetto rustico e anche un pò vintage. Ma se abbiamo una cassettina dipiccola e ci dispiace non riciclarla, ...