P&G | 2021 buone azioni per il bene comune

TORINO (ITALPRESS) – 2.021 azioni per il bene comune, per promuovere e accelerare l'uguaglianza e la parità di genere, la sostenibilità ambientale e l'uscita dalla pandemia. Questo l'obiettivo della campagna "Lead with love" che Procter&Gamble lancia oggi a livello globale."Dopo il Covid-19 la gente guarda alle aziende e noi guardiamo alle comunità dove siamo presenti, per essere sicuri di trasmettere questo tipo di valori. Vogliamo ispirare con i nostri 'acts of goods' quelli di altri milioni di persone. E non ci fermeremo al 2021, vogliamo unire i nostri consumatori e compiere ulteriori azioni comuni, anche oltre l'anno prossimo. Perchè resterà molto da fare anche quando la pandemia sarà finita" dice all'Italpress Marc Pritchard, Chief Brand Officer di P&G.Da oggi sui canali social del gruppo

Perché resterà molto da fare anche quando la pandemia sarà finita” dice all’Italpress Marc Pritchard, Chief Brand Officer di P&G. Da oggi sui canali social del gruppo americano di prodotti di largo ...

