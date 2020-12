Pescatori di Mazara, oltre 100 giorni in Libia fra ricatti e diplomazia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Pescatori di Mazara "I nostri Pescatori sono liberi - ha appena annunciato con un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo le notizie sulla missione a Bengasi con il premier Giuseppe Conte - Fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari". Il titolare della Farnesina dice "grazie all'Aise (la nostra intelligence esterna) e a tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a casa". "Un abbraccio a tutta la comunità di Mazara del Vallo - scrive ancora - Il Governo continua a sostenere con fermezza il processo di stabilizzazione della Libia. E' ciò che io e il presidente Giuseppe Conte abbiamo ribadito oggi stesso ad Haftar, durante il nostro colloquio a Bengasi. Viva l'Italia". Il fermo dei marittimi era avvenuto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) -di"I nostrisono liberi - ha appena annunciato con un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo le notizie sulla missione a Bengasi con il premier Giuseppe Conte - Fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari". Il titolare della Farnesina dice "grazie all'Aise (la nostra intelligence esterna) e a tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a casa". "Un abbraccio a tutta la comunità didel Vallo - scrive ancora - Il Governo continua a sostenere con fermezza il processo di stabilizzazione della. E' ciò che io e il presidente Giuseppe Conte abbiamo ribadito oggi stesso ad Haftar, durante il nostro colloquio a Bengasi. Viva l'Italia". Il fermo dei marittimi era avvenuto, ...

