Papa: Mattarella, 'fonte di consolazione e speranza nel dramma pandemia' (2) (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Adnkronos) - "All'intera Comunità internazionale, come anche alla coscienza individuale, Ella - aggiunge il presidente della Repubblica nella lettera inviata a Bergoglio - ha consegnato un appello esigente al senso di responsabilità che ciascun uomo e ciascuna donna sono chiamati ad avvertire ed esercitare nei confronti degli altri, soprattutto se deboli, poveri, minacciati od oppressi. "Il Natale ormai alle porte, in vista del quale desidero farle pervenire sentiti e affettuosi auguri, sarà celebrato in circostante del tutto particolari. Pur nel disagio che esse possono comportare, tali limitazioni dischiudono un richiamo agli aspetti più autentici ed essenziali di questa festa e del suo universale messaggio di fratellanza e di pace. Un messaggio, Padre Santo, di cui quest'anno le nostre comunità avvertono ancor più acutamente il bisogno". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Adnkronos) - "All'intera Comunità internazionale, come anche alla coscienza individuale, Ella - aggiunge il presidente della Repubblica nella lettera inviata a Bergoglio - ha consegnato un appello esigente al senso di responsabilità che ciascun uomo e ciascuna donna sono chiamati ad avvertire ed esercitare nei confronti degli altri, soprattutto se deboli, poveri, minacciati od oppressi. "Il Natale ormai alle porte, in vista del quale desidero farle pervenire sentiti e affettuosi auguri, sarà celebrato in circostante del tutto particolari. Pur nel disagio che esse possono comportare, tali limitazioni dischiudono un richiamo agli aspetti più autentici ed essenziali di questa festa e del suo universale messaggio di fratellanza e di pace. Un messaggio, Padre Santo, di cui quest'anno le nostre comunità avvertono ancor più acutamente il bisogno".

GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: #PapaFrancesco compie 84 anni, gli auguri di #Mattarella e #Conte - serena_scorzoni : PAPA: MATTARELLA, 'FONTE DI CONSOLAZIONE E SPERANZA NEL DRAMMA PANDEMIA'- - Adnkronos : #PapaFrancesco compie 84 anni, gli auguri di #Mattarella e #Conte - Agenpress : Lettera del Presidente Mattarella a Sua Santità Papa Francesco per il suo compleanno e per le festività natalizie… - serra_barbarolo : @GiuseppeConteIT @Pontifex Papa Francesco Sergio Mattarella Giuseppe Conte, in un momento così difficile per il nos… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Mattarella Papa: Mattarella, 'fonte di consolazione e speranza nel dramma pandemia' Fortune Italia Papa: Mattarella, 'fonte di consolazione e speranza nel dramma pandemia'

Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Francesco. "Un anno di incertezze - prosegue Mattarella - talvolta financo di angosciose paure, che hanno ...

Buon compleanno Papa Francesco! I nostri grazie per te

Un compleanno speciale, in un momento particolare per la storia dell’umanità. Papa Francesco e i suoi 84 anni. Come lo ringraziamo?

Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Francesco. "Un anno di incertezze - prosegue Mattarella - talvolta financo di angosciose paure, che hanno ...Un compleanno speciale, in un momento particolare per la storia dell’umanità. Papa Francesco e i suoi 84 anni. Come lo ringraziamo?