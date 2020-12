Napoli, carte e gioco d’azzardo nel circolo nonostante i divieti: scoperte 11 persone (Di giovedì 17 dicembre 2020) Napoli. Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno controllato in corso Bruno Buozzi due circoli ricreativi le cui serrande erano parzialmente abbassate; una volta entrati hanno sorpreso, in entrambi i locali, numerose persone intente a giocare a carte, tutte prive della mascherina e inosservanti del distanziamento sociale. Blitz della Polizia I poliziotti hanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 17 dicembre 2020). Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno controllato in corso Bruno Buozzi due circoli ricreativi le cui serrande erano parzialmente abbassate; una volta entrati hanno sorpreso, in entrambi i locali, numeroseintente a giocare a, tutte prive della mascherina e inosservanti del distanziamento sociale. Blitz della Polizia I poliziotti hanno L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

mattinodinapoli : Covid a Napoli, chiusi due circoli ricreativi: si giocava a carte senza mascherina - Paroladeltifoso : Fifa 21, due nuove carte speciali per i calciatori del Napoli: ecco di chi si tratta - LukeRedblack : Oggi serve sparigliare le carte. Servono risultati importanti. Servono le vittorie di Atalanta e Napoli. È il momen… - simonepriamo : @fabianoneill Possiamo dire che in casa contro il Napoli l'Inter avrebbe le carte in regola per vincere e che un'ev… - Mediagol : VIDEO #Inter-Napoli, Conte scopre le carte: “Sanchez, Vidal e Hakimi, ecco chi giocherà” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli carte Covid a Napoli, chiusi due circoli ricreativi: si giocava a carte senza mascherina Il Mattino Covid a Napoli, chiusi due circoli ricreativi: si giocava a carte senza mascherina

Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno controllato in corso Bruno Buozzi due circoli ricreativi le cui serrande erano parzialmente abbassate; una volta entrati hanno sorpreso, in ...

Rubano 8mila euro al tabaccaio, banda scoperta in provincia di Napoli

I carabinieri della stazione locale hanno individuato i tre complici della falsa operatrice della Lottomatica che hanno ricevuto nelle rispettive carte postepay ricaricabili i proventi della truffa. U ...

Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno controllato in corso Bruno Buozzi due circoli ricreativi le cui serrande erano parzialmente abbassate; una volta entrati hanno sorpreso, in ...I carabinieri della stazione locale hanno individuato i tre complici della falsa operatrice della Lottomatica che hanno ricevuto nelle rispettive carte postepay ricaricabili i proventi della truffa. U ...