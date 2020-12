Moncalieri (Torino) – Auto falcia 81enne in via Ponchielli: donna in condizioni critiche (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una pensionata italiana di 81 anni è ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Cto di Torino dopo essere stata investita da un’Auto in via Ponchielli a Moncalieri, non lontano dalla sua abitazione, la conducente si è subito fermata. La donna, secondo i primi rilievi della polizia locale, attraversava la strada lontano dalle strisce pedonali. È stata Leggi su periodicodaily (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una pensionata italiana di 81 anni è ricoverata inall’ospedale Cto didopo essere stata investita da un’in via, non lontano dalla sua abitazione, la conducente si è subito fermata. La, secondo i primi rilievi della polizia locale, attraversava la strada lontano dalle strisce pedonali. È stata

Moncalieri (Torino) – Auto falcia 81enne in via Ponchielli: donna in condizioni critiche

