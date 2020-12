Misurazione temperatura | si effettua a casa prima di uscire | a scuola in caso di sintomi FAQ

(Di giovedì 17 dicembre 2020) È ammessa ladellaagli alunni? Sì, in determinate situazioni, in tutte le altre lacorporea si misura adi recarsi a. A ricordalo il Ministero dell'Istruzione nella sezione FAQ L'articolo .

benerinaldi : RT @ElisirTv: I termometri di nuova generazione sono molto precisi ma possono avere delle variazioni di 0,3/0,5 gradi a seconda della zona… - MutiLeonilde : RT @ElisirTv: I termometri di nuova generazione sono molto precisi ma possono avere delle variazioni di 0,3/0,5 gradi a seconda della zona… - Dansai75 : RT @ElisirTv: I termometri di nuova generazione sono molto precisi ma possono avere delle variazioni di 0,3/0,5 gradi a seconda della zona… - volalibera1 : RT @ElisirTv: I termometri di nuova generazione sono molto precisi ma possono avere delle variazioni di 0,3/0,5 gradi a seconda della zona… - ElisirTv : I termometri di nuova generazione sono molto precisi ma possono avere delle variazioni di 0,3/0,5 gradi a seconda d… -

Ultime Notizie dalla rete : Misurazione temperatura

Tecnica della Scuola

(Cod. Offerta: GR-10541) A Castel del Piano si seleziona un portiere addetto accoglienza per misurazione temperatura in azienda area AmiataGrossetana. Orario da valutare in base alle esigenze di ...Sta per entrare nel vivo il weekend di Opa cup a Formazza: i primi ad arrivare lunedì sono stati gli atleti del Principato di Andorra, ieri è toccato alle Nazionali di Italia e Spagna, per oggi è prev ...